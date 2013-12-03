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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يسلم جوائز بطولة أفريقيا للدراجات

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أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شرم الشيخ تمتلك جميع الإمكانات لتنظيم البطولات الرياضية الكبرى، من صالات رياضية وملاعب وفنادق ومناخ ممتع طوال العام.

وأضاف فودة خلال حفل ختام مرحلة سباق البطولة الأفريقية الدراجات تحت الـ21 سنة، أن شرم الشيخ جاهزة ومستعدة تماما لاستقبال جميع الوفود وعقد تلك البطولات الدولية، وأن هذه ليست المرة الأولى لإقامة تلك البطولات فتم عقد بطولة التايكوندو بمشاركة 130 دولة وبطولات للتنس والسباحة والألعاب المائية.

وقال إن المدينة الشبابية التى سيتم افتتاحها فى مارس 2014 تعد طفرة هامة فى مجال السياحة الرياضية.

وأضاف المحافظ، أن تلك البطولة مميزة بحضور 22 دولة عربية وأفريقية مبديا ترحيبه بمثل تلك البطولات لتنشيط السياحة الرياضية بها كنوع هام من أنواع السياحة الموجودة بشرم الشيخ.

حضر الحفل كل من براين كوكسون، رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، ووجيه عزام، رئيس الاتحاد المصرى والأفريقى، ونائب رئيس الاتحاد الدولى وكناما هنرى باسى، سفير بوركينا فاسو بالقاهرة، واللواء صالح سلامة، رئيس مدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أشاد براين كوكسون، رئيس الاتحاد الدولى للدراجات، بالأمن فى عامة وشرم الشيخ خاصة واستشهد بنجاح المحافظ ومدير الأمن فى تأمين البطولة الأفريقية لسباق الدراجات، معلنا أن مصر سوف تنظم سباقا عالميا للدراجات بشرم الشيخ بمشاركة كل دول العالم.

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