حبس أحمد دومة 4 أيام بتهمة التظاهر أمام محكمة عابدين «دون تصريح»

أمرت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار وائل شبل، مساء الثلاثاء، بحبس الناشط أحمد دومة، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتظاهر دون تصريح أمام محكمة عابدين، وإحداث شغب، والاعتداء على قوات الأمن. وأنكر «دومة» خلال التحقيقات الاتهامات المنسوبة له، واتهمت تحريات الشرطة «دومة» بقيادة مظاهرة إلى محكمة عابدين أثناء تسليم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، نفسه للمحكمة، ووقعت أحداث شغب بين المتظاهرين والأمن أسفرت عن إصابة 7 مجندين، بحسب التحريات.كان «دومة» قال في صفحته على «تويتر»، صباح الثلاثاء، إنه ألقي القبض عليه وإنه متواجد في قسم البساتين.. وبعدها بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق معه بتهمة إثارة الفوضى والبلطجة والتجمهر أمام محكمة عابدين والتظاهر أمامها دون تصريح، أثناء التحقيقات مع الناشط السياسي أحمد ماهر.

شبكةعيونالإخبارية

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