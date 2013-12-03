«أمن دمياط»: ضبط «إخواني» بتهمة تصنيع قنابل لاستخدامها في مسيرات الجماعة

قالت مديرية أمن دمياط إن قوات الأمن ضبطت، الثلاثاء، أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة استغلال ورشة خاصة به في تصنيع القنابل اليدوية. وأضافت المديرية في بيان لها، الثلاثاء، أن معلومات وردت لضباط إدارة البحث الجنائي بدمياط أكدت قيام المدعو «ع. ع» 26 عامًا، ويعمل «أويمجي»، ينتمي لجماعة «الإخوان»، بإحراز مواد كيميائية تستخدم في تصنيع القنابل اليدوية محلية الصنع لاستخدامها في مسيرات «الإخوان»، لاستهداف المنشآت العامة وإرهاب المواطنين.وتابعت: بتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحريز كمية من المواد الكيميائية، والآلات لاستخدامها في تصنيع القنبلة اليدوية، بالإضافة إلى كمية من صور الرئيس المعزول محمد مرسي، إضافة إلى كمية من الاستمارات للتصويت تحمل كلمة «باطل».وذكرت مديرية أمن دمياط أن المتهم اعترف بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع قنابل يدوية لاستهداف المنشآت العامة وترويع المواطنين، وتم تحرير المحضر وجار عرضه على النيابة.

شبكةعيونالإخبارية

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