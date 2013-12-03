أمن أسيوط: ضبطنا 10 طلاب من الإخوان ولا صحة لوفاة طالب بكلية الزراعة

نفى اللواء حسن سيف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات "فيس بوك" التابعة لطلاب الإخوان، والتى أفادت بموت أحد الطلاب ويدعى محمد عصام "ثالثة زراعة" بسبب سقوط قنبلة غاز عليه داخل الحرم الجامعى.

وأضاف سيف أن عدد الطلاب المقبوض عليهم اليوم من قبل الأمن وصل إلى 10 طلاب بجامعتى الأزهر وأسيوط، وذلك على خلفية المظاهرات وأعمال العنف التى وقعت اليوم الثلاثاء عقب قيام طلاب الإخوان برشق الأمن بالطوب والحجارة أثناء مسيراتهم.

وكانت صفحة على "فيس بوك" تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ادعت موت الطالب سالف الذكر أثناء اشتباكات اليوم.