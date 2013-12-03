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محافظ القليوبية يقرر إحالة بعض شركات المرافق إلى النيابة

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محافظ القليوبية يقرر إحالة بعض شركات المرافق إلى النيابة محافظ القليوبية يقرر إحالة بعض شركات المرافق إلى النيابة

قرر محافظ القليوبية محمد عبد الظاهر إحالة شركات المرافق المخالفة بالمحافظة للنيابة العامة، للتحقيق مع مسئوليها بسبب مخالفتهم القانون، والسماح بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء للعقارات والمبانى المخالفة، والتى تم بناؤها على الأراضى الزراعية دون تراخيص.

وأكد المحافظ، فى تصريح صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمحاولة وقف نزيف التعديات على الأراضى الزراعية، التى انتشرت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، حيث تقرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدى والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعى السريع وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة، وذلك إعمالا لنص قانون البناء الموحد.

وشدد المهندس عبد الظاهر على أنه لا نية للتصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية نهائيًا تحت أى ظرف من الظروف، موضحًا أن سداد قيمة الغرامة لا يعنى موافقة المحليات على توصيل المرافق.

وأشار أن استمرار حملات الإزالة اليومية بكل المدن، حيث تم خلال شهر واحد إزالة أكثر من 600 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة.

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مصر 365