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حمدان بن زايد يعزي أسرة مدير فرع الهلال الأحمر برأس الخيمة

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حمدان بن زايد يعزي أسرة مدير فرع الهلال الأحمر برأس الخيمة حمدان بن زايد يعزي أسرة مدير فرع الهلال الأحمر برأس الخيمة

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الاحمر اليوم واجب العزاء إلى اللواء الركن متقاعد هلال زيد هلال الشحي وإخوانه بوفاة المغفور له بإذن الله شقيقهم محمد زيد هلال الشحي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر برأس الخيمة وذلك في منزل العائلة بمنطقة الحيل براس الخيمة.

كما قدم سموه واجب العزاء الى أبناء الفقيد فاهم واحمد وعبدالله وجاسم .

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشحي سائلا المولى عزل وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه سموه بالجهود والأعمال التي قدمها الفقيد محمد زيد الشحي خلال فترة عمله مديرا لفرع الهلال الأحمر في رأس الخيمة منذ العام 2001 ودوره الكبير في تعزيز مسيرة الهيئة وخدمة ساحة العمل الخيري والإنساني في الإمارة من خلال وقوفه على احتياجات المواطنين والمقيمين وتفعيله لجهود الهلال فيما يتعلق بالمساعدات المحلية.

وكان الفقيد محمد زيد الشحي قد سقط من فوق منزله الأحد الماضي خلال رفع علم الدولة للمشاركة في احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والأربعين.
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