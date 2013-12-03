استعراض شاب بسيارته يصيب 4 فتيات مواطنات بإصابات بليغة

استعراض شاب مواطن في منطقة الفقيت بدبا الفجيرة يعرض اربع فتيات مواطنات لإصابات بليغة، بعد ان فقد السيطرة على سيارته نتيجة تهورها ما نجم عنه دخوله المفاجئ الى داخل القرية التراثية واصطدامه بأحد أكشاك البيع مما أدى الى إصابة ستة أشخاص بإصابات بين البسيطة والبليعة، منهم اثنين من الجنسية الهندية زوج وزوجته، واربع فتيات مواطنات تتراوح اعمارهن بين 18 و17 و10 و 7 سنوات، اصغرهن تعرضت لكسور بليغة تتلقى على اثرها عناية خاصة.

حيث نجا الزوجان من الجنسية الهندية بأعجوبة من حادث الدهس ليتعرضا لإصابات طفيفة وبعض الكدمات والرضوض، في حين تعرضت الفتيات المراهقات لإصابات بليغة.

ليصاب السائق بالهلع والخوف ليفر هاربا من مكان الحادث، الا ان رجال الشرطة سارعوا في عملية البحث والتحري عنه ليتم القبض عليه في احد اماكن التخييم وبرفقته ثلاثة اشخاص كانوا معه اثناء قيامه بالاستعراض بسيارته، تم التحفظ على سيارته وجاري أخذ أقوالهم جميعا، تمهيدا لإحالتهم للتحقيق في النيابة العامة.

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