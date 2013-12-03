نيابة السنطة تستأنف قرار إخلاء سبيل 7 من عناصر الإخوان بالغربية

تقدمت نيابة السنطة العامة بمحافظة الغربية، باستئناف على قرار محكمة جنح مستأنف السنطة بإخلاء سبيل 7 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين.

كانت محكمة جنح مستأنف السنطة، قد قررت اليوم إخلاء سبيل 7 من عناصر الإخوان المسلمين, تم القبض عليهم فى المحضر رقم 17473 لسنة 2013 جنح السنطة، بكفالة 500 جنيه، لكل منهم, وهم عادل طاهر الغنيمى, ومحمد عقب الباب, وحسين حسن, وعصام الفيشاوى, وعادل المغاورى الصعيدى, وأحمد البهى, ورضا البسيونى .

وتقدمت النيابة باستئناف القرار، وسيتم عرضهم غدا على محكمة جنايات طنطا بغرفة مشورة.