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العثور على جسم معدني غريب يشتبه في كونه من مخلفات الحروب ببورسعيد

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العثور على جسم معدني غريب يشتبه في كونه من مخلفات الحروب ببورسعيد العثور على جسم معدني غريب يشتبه في كونه من مخلفات الحروب ببورسعيد

تلقت مديرية الامن بمحافظة بورسعيد بلاغا من ادارة شرطة موانى بورسعيد بالعثور على جسم غريب معدنى بجوار سور باب 30 جمركى من الخارج .

انتقلت على الفور القوات اللازمة وقوات الحماية المدنية وتم عمل كردون حول الجسم ومنع الإقتراب منة .
> بفحص الجسم بمعرفة خبراء المفرقعات تبين انة عبارة عن جسم معدنى طولة حوالى 25 سم وقطرة 1.5 بوصة … يعلوة الصدأ …. بدون طابة تعمير او زيل ولا يخشى من انفجارة ويشتبة ان يكون من القنابل التى تلقى من الطائرات ” مخلفات حروب ” .

تم التنسيق بين سرية الإزالة التابعة للجيش الثانى الميدانى لإستلام الجسم والتعامل معة.

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