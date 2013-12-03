الأمن يخلي سبيل طلاب هندسة المنوفية في اشتباكات اليوم

أكد اللواء مجدى سابق نائب مدير امن المنوفية أمن القوات الأمن أخلت سبيل الطلاب المقبوض عليهم أمام كلية الهندسة بشبين الكوم بعد أحداث الشغب التى شهدتها الكلية ظهر اليوم وخروج الطلاب فى مسيرة خارج الحرم الجامعى وحدوث إشتباكات مع معارضين لهم .

وأضاف سابق أن الأمن حريص على سلامة الطلاب وأن القبض عليهم كان لإنهاء الاشتباكات الدائرة وبمجرد الانتهاء وهدوء الاوضاع أخلت القوات سبيلهم فورا مشيرا إلى أنهم تعاموا بمنتهى الحكمة مع الموقف .

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 15 طالب بعد وقفة إحتجاجية للطلبة أمام مبنى الكلية للمطالبة بالإفراج عن أحد زملائهم المحكوم عليه 4 سنوات حبس بعد إلقاء القبض عليه فى المترو والتنديد بمقتل محمد رضا طالب كلية الهندسة جامعة القاهرة والمطالبة بالإفراج عن جميع الطلاب المعتقلين .