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نشوب حريق هائل في الطابق السادس بمجمع محاكم شبرا الخيمة

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نشوب حريق هائل في الطابق السادس بمجمع محاكم شبرا الخيمة نشوب حريق هائل في الطابق السادس بمجمع محاكم شبرا الخيمة

نشب حريق هائل بمبنى مجمع محاكم ونيابات شبرا الخيمة، حيث اندلعت النيران والأدخنة في الطابق السادس بمبنى المحكمة.
> وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحادث حتى الآن عن وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
> كان المقدم حسن مكاوى معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا بنشوب حريق هائل بمجمع محاكم شبرا الخيمة.
> وتم إخطار اللواء محمود يسر مدير أمن القليوبية، وانتقلت 4 سيارات إطفاء لموقع الحادث، وتبين من المعاينة نشوب الحريق بالطابق السادس، وهو الطابق الخاص بمكاتب خبراء وزارة العدل داخل مجمع المحاكم، وجاري التعامل مع الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها لباقي مباني المحكمة والنيابات.

 

أ.ش.أ

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