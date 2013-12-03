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سانيا يغيب عن مواجهة هال سيتي

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سانيا يغيب عن مواجهة هال سيتي سانيا يغيب عن مواجهة هال سيتي

سانيا – أرشيفية

سيغيب الفرنسي بكري سانيا ظهير أيمن آرسنال الإنجليزي عن مباراة فريقه ضد هال سيتي، الأربعاء، في المرحلة الرابعة عشرة من البرميير ليغ لإصابة عضلية في فخذه بحسب مدربه ومواطنه أرسين فينغر.

ويتوقع أن يغيب الدولي الفرنسي لمباراة واحدة وسيحل بدلا منه كارل جنكينسون في المباراة المقررة على ملعب الإمارات.

وقال فينغر: “أعتقد إننا سنخسر سانيا المصاب في فخذه وسيغيب عن المباراة”.

وتابع: “تتوقع عندما تخوض هذا الكم من المباريات القوية أن تخسر لاعبا أو لاعبين. لدينا مباريات كثيرة وعرفت أني بحاجة لإجراء بعض التغييرات. مركز الظهير متطلب جدا”.

ويتوقع أن يستعيد المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي التمارين هذا الأسبوع بعد إصابة عضلية أيضا، لكن فينغر لن يدفع به قبل مباراة مانشستر سيتي في 14 ديسمبر: “لوكاس بودولسكي سيعود إلى التمارين بعد مباراة هال. يفتقد إلى اللياقة ويحتاج لأسبوع ليتدرب بشكل طبيعي ويكون جاهزا للتشكيلة”.

واستبعد فينغر تقارير محلية أشارت إلى مفاوضات المدفعجية لضم المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من ريال مدريد والمهاجم البرازيلي ألكسندر باتو من كورنثيانز.

ويتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن تشليسي.

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