مجلس الوزراء الفلسطيني يرحب بإعلان الأمم المتحدة 2014 عام التضامن مع الفلسطينيين

رحب مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه اليوم الثلاثاء في رام الله باعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

> واشاد المجلس بهذا الاعلان، مشيرا الى ان لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ستنظم فعاليات وأنشطة عديدة طيلة عام 2014 في كل أنحاء العالم للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، بالتعاون والتنسيق مع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

> كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعلنت في دورتها ال68 الاسبوع الماضي مشروع قرار يقضي بجعل عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بتصويت أغلبية الدول الأعضاء.

> وأكد القرار دعمه لعملية السلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة العربية لإيجاد حل دائم للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس وجود دولتين الى جانب تحديد عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

> أ.ش.أ