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الظاهرة رونالدو: ميسي لا يزال المرشح الأكبر للفوز بالكرة الذهبية

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الظاهرة رونالدو: ميسي لا يزال المرشح الأكبر للفوز بالكرة الذهبية الظاهرة رونالدو: ميسي لا يزال المرشح الأكبر للفوز بالكرة الذهبية

برازيليا، (إفي): اعتبر الأسطورة البرازيلي المعتزل رونالدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني هو المرشح الأكبر للفوز بالكرة الذهبية لعام 2013.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية نقلتها جريدة (ماركا) الرياضية الإسبانية اليوم "ميسي يلعب مبارايات كثيرة بصورة رائعة منذ خمس سنوات، وكل أضواء العالم مسلطة عليه".

وأضاف نجم البرسا وريال مدريد السابق "إنه مصاب الآن، الأمر ليس خطيرا للغاية، ولكنه يجبره على الغياب عن الكثير من المبارايات، ربما يمثل هذا فرصة بالنسبة له لشحن طاقته".

وأردف رونالدو "لذا أعتقد أنه سيفوز بالجائزة مرة أخرى"، للمرة الخامسة على التوالي في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية بـ13 يناير المقبل.

ويعتبر ميسي بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني والفرنسي فرانك ريبيري لاعب بايرن ميونخ الألماني أقوى المرشحين للفوز بالجائزة.

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