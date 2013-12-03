البابا يطير بوفد كنسى الجمعة المقبل لألمانيا وسويسرا

رسالة هولندا - جمال جرجس المزاحم - والقاهرة مايكل فارس

يطير البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى ثالث زيارة لكنائس المهجر بأوروبا منذ تولى الكرسى، ويرافقه وفد كنسى كبير لهذه الزيارة التاريخية.

وكشف مصدر كنسى بالمهجر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن بداية الرحلة هى ألمانيا الجمعة، ثم سويسرا، وتشمل زيارة رسمية للكنائس الجديدة بألمانيا وسويسرا، كما سيلتقى بكل من الأنبا جبراييل أسقف النمسا، والأنبا دميان أسقف ألمانيا والأنبا ميصائيل أسقف ورئيس دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا والأنبا أرسانى أسقف هولندا وبلجكيا والأنبا كيرلس النائب البابوى أسقف ميلانو وضواحيها بإيطاليا والنائب البابوى للبابا تواضروس الثانى لكنائس المهجر، كما يلتقى بعدد كبير من كهنة المهجر بأوروبا.

كما سيزور دير الأنبا أنطونيوس بألمانيا لبدء الرهبنة بالدير بشكل رسمى وسيفتتح الكلية الإلكيريكية التى من المتوقع أن تبدأ الدراسة فيها فى شهر ديسمبر الحالى ويكون مقر الكلية الجديدة فى دير الأنبا انطونيوس، حيث سيكون مدة الدراسة ستكون 6 تيرم (ثلاثة سنوات) وستكون الدراسة فى البداية باللغتين الألمانية والعربية تضاف إليهما اللغة الإنجليزية فيما بعد.

وأوضح المصدر، أن البابا سينتهى من الزيارة بالسفر إلى النمسا "المقر البابوى بأوروبا" وسيقوم بعقد محاضرات خاصة بالكلية الإيكيريكية لمدة أسبوع، ومن المقرر أن يعود البابا لمصر قبل عيد الميلاد المجيد لحضور قداس الميلاد بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية.

كان البابا تواضروس الثانى، قد سافر إلى أوروبا مرتين، كانت الأولى إلى الفاتيكان فى 9 مايو الماضى وتعد المرة الأولى منذ 40 عاما، واستغرقت أربعة أيام والتقى خلالها بالبابا فرانسيس الأول بابا الفاتيكان لبحث التعاون بين الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية، وزار خلالها إيبارشيتى تورينو ميلانو التابعتين للكنيسة الأرثوذكسية، والمرة الثانية إلى النمسا، حيث سافر 23 مايو الماضى حتى 4 يونيو، فى زيارة استمرت ما يقرب من 12 يوما، حيث ترأس مؤتمر "الخدمة، رعاية، وقيادة"، واستقبل رئيس جمهورية النمسا، والكاردينال شمبور رئيس أساقفة النمسا، ونائب المستشار رئيس جمهورية، ووزير الخارجية النمساوى بكنيسة عذراء الزيتون المصرية بالعاصمة النمساوية فينا.