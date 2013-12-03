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تقرير حكومى: ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـ4 آلاف فدان

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تقرير حكومى: ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـ4 آلاف فدان تقرير حكومى: ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـ4 آلاف فدان

أكدت وزارة الزراعة فى تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة التعديات على الأراضى الزراعية إلى 935 ألف حالة تعدٍ، بفارق 7 آلاف و771 حالة عما قبله من حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية الأسبوع الماضى على مساحة من الأراضى بلغت 40 ألفًا و24 فدانًا بينما نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع أجهزة الرقابة بوزارة الزراعة، فى إزالة حالات التعدى التى وصلت إلى 95 ألفًا و448 حالة على مساحة من الأراضى، بلغت 5 آلاف و491 فدانًا.

وكشف تقرير حماية الأراضى عن أن محافظة المنوفية احتلت المرتبة الأولى فى التعديات على الأراضى الزراعية، حيث سجلت 129 ألف حالة على مساحة 3 آلاف و724، تليها محافظة البحيرة 112 ألف حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و239 فدانًا، بينما سجلت محافظة الغربية 90 ألفًا و68 حالة على مساحة 4 آلاف و224 فدانًا.

وسجلت محافظة الشرقية عددًا من حالات التعدى بواقع 83 ألفًا على مساحة 3 آلاف و954 فدانًا وسجلت محافظة القليوبية 79 ألفًا و632 حالة على مساحة من الأراضى، ومحافظة أسيوط 56 ألف حالة على مساحة ألفين و82 فدانًا.

وبدأت الأجهزة التنفيذية لدى "الوزارة" بتخصيص مساحات من الأراضى والمتخللات فى مناطق الكثافة السكانية، التى لا يوجد بها ظهير صحراوى لإضافة منشآت سكنية مناسبة تستوعب التوسع السكانى بالمنطقة لمنع البناء على الأراضى الزراعية.

وتقوم وزارة الزراعة بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى والأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سوء المحلية أو الأمن، سواء بالبناء أو التجريف، والمبانى المخالفة، مناشدة المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدى عليها بالتبوير والبناء، لأنها تهدد بتآكل الرقعة الزراعية، والاقتصاد الزراعى فى ، وأكدت الوزارة أنها تقوم يوميًا بعمل تقرير لرصد التعديات على الأراضى الزراعية، من خلال تتبع مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.

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