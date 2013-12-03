الفنان ماجد مطرب فواز يودّع حياة العزوبية

ودّع الفنان الشاب ماجد مطرب فواز حياة العزوبية قبل أيّام، ودخل القفص الذهبي، في احتفال أقامه في قاعة "اليخت"، حيث دخل من بوابة القاعة برفقة والده وأشقائه على إيقاعات العرضة السعودية، وبصحبة جميع الفنانين الذين حضروا لمشاركته فرحته، في وقت رفع الجميع السيوف، من البوابة إلى منصة العريس المخصصة لاستقبال المهنئين، من دون أن يخلو الحفل من قصائد الشعراء الذين شاركوا العريس وأهله فرحتهم.

ومن أبرز الفنانين الذين حضروا الحفل: فهد الحيان و محمد العيسى وعلي إبراهيم وفايز المالكي ومرزوق الغامدي وعبد العزيز الفريحي ومحمد المنصور وعليان المنصور وخالد العليان وطاهر بخش.

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