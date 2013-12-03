إمارات رزق تنضم إلى قائمة الفنّانات المعتذرات عن "باب الحارة"

انضمّت الفنانة السّورية إمارات رزق إلى قائمة الفناّنات اللواتي اعتذرن عن المشاركة في "باب الحارة"، وعلى رأسهنّ نسرين طافش وجومانا مراد.

وأعلنت رزق اعتذارها عن المشاركة بالجزء السادس من "باب الحارة"، عبر صفحتها الشخصيّة على موقع "فيس بوك"، مشيرة إلى أنّ أسباباً مهنيّة فنيّة بحتة كانت وراء اعتذارها.

وكانت رزق قد شاركت في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من "باب الحارة"، وجسّدت دور "خيريّة" زوجة معتز.

يشار إلى أن نسرين طافش اعتذرت عن أداء دور جديد في "باب الحارة6"، بشخصيّة "زوجة أبو عصام الثّانية"، فيما اعتذرت جومانا مراد عن استكمال الشّخصيّة التي جسّدتها في الأجزاء السابقة بدور "زوجة العقيد أبو شهاب"، فيما تمّ ترشيح ممثّلة بديلة لأداء الشّخصيّة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"