حزب "الحق المصرى" يدعو بالتصويت بـ(نعم) للدستور الجديد

وجهت الدكتورة نيرمين عبد الرحمن، مؤسس ورئيس حزب الحق المصرى بدعوة الشعب المصرى بالتصويت (نعم) للدستور لنثبت للعالم كله أن الشعب المصرى هو سيد قراره.

كما أن العالم كله كان يراقب الأوضاع فى مصر ويرصدها بقلق خاصة مع محاولات جرها لحروب أهلية عبر مخططات خارجية وداخلية والتى تحطمت على صخرة الإرادة الشعبية التى توحدت فى مواجهة تلك المحاولات.

وقالت د. نيرمين عبدالرحمن إن الدستور الجديد يليق بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن الخلاف حول مادة أو مادتين لا يعيب الدستور فى مجمله، لأنه من أفضل الدساتير المصرية على مدار التاريخ، وأغلب المواد التى تناولها تعبر عن «ثورة 25 يناير- ثورة 30 يونيو»، وأهدافها وإن الدستور الجديد يمثل خطوة أولى على طريق دستور مدنى ديمقراطى.

> وأشارت إلى أنه سوف يتم التنسيق مع عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية لدعوة المواطنين للتصويت بـ(نعم) على الدستور من خلال حملة شعبية تنطلق فى جميع المحافظات والقرى لشرح الفرق بين دستور الشعب ودستور الإخوان وشرح أهم مميزات الدستور الجديد.