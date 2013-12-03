أخبار عاجلة

4 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها ''رفض التعديلات'' -
طارق عامر: سجلنا أعلى احتياطي نقدي أجنبي منذ 2011 بقيمة 28.5 مليار دولار -
بالصور- رئيس قطاع التعليم يكشف تفاصيل الأسئلة الاختيارية بـ"البوكليت" -
بالصور.. احتجاز 69 رأس جمل بأسوان للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا -
اعرف مصير "تيران وصنافير" بعد حكم الامور المستعجلة ! -
بالصور-أصغر شقق فى العالم.. أقل من 6 متر -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتبنون استراتيجية بشأن الحرب السورية -
تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع طارق عامر وقيادات البنك المركزي -
«اقتصادية البرلمان» تلزم «الاستثمار» بتسيير إجراءات الجمعيات العامة خلال 15 يوما -
«الزراعة» توضح للبرلمان أسباب رفع سعر إيجار الأراضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حزب "الحق المصرى" يدعو بالتصويت بـ(نعم) للدستور الجديد

Google+ Print
حزب "الحق المصرى" يدعو بالتصويت بـ(نعم) للدستور الجديد حزب "الحق المصرى" يدعو بالتصويت بـ(نعم) للدستور الجديد

وجهت الدكتورة نيرمين عبد الرحمن، مؤسس ورئيس حزب الحق المصرى بدعوة الشعب المصرى بالتصويت (نعم) للدستور لنثبت للعالم كله أن الشعب المصرى هو سيد قراره.

كما أن العالم كله كان يراقب الأوضاع فى ويرصدها بقلق خاصة مع محاولات جرها لحروب أهلية عبر مخططات خارجية وداخلية والتى تحطمت على صخرة الإرادة الشعبية التى توحدت فى مواجهة تلك المحاولات.

وقالت د. نيرمين عبدالرحمن إن الدستور الجديد يليق بمصر الجديدة، مشيرة إلى أن الخلاف حول مادة أو مادتين لا يعيب الدستور فى مجمله، لأنه من أفضل الدساتير المصرية على مدار التاريخ، وأغلب المواد التى تناولها تعبر عن «ثورة 25 يناير- ثورة 30 يونيو»، وأهدافها وإن الدستور الجديد يمثل خطوة أولى على طريق دستور مدنى ديمقراطى.
> وأشارت إلى أنه سوف يتم التنسيق مع عدد كبير من الأحزاب والقوى السياسية والشعبية لدعوة المواطنين للتصويت بـ(نعم) على الدستور من خلال حملة شعبية تنطلق فى جميع المحافظات والقرى لشرح الفرق بين دستور الشعب ودستور الإخوان وشرح أهم مميزات الدستور الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

ملاعب ONsport: سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر للكرة الطائرة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - صوان : الرئيس السيسي في واشنطن الآن ومصر لديها قوة غير مسبوقة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما تريده مصر من ليبيا هو وجود جيش وطني وحكومة موحدة

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم

ملاعب ONsport: مشوار مصر للمقاصة في الدوري المصري الممتاز .. الكابتن حمد إبراهيم