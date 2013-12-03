بالصور.. ندوة لطلاب الوادى الجديد حول نبذ العنف وتعميق الولاء للوطن

عقد مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية حول نبذ العنف وتعميق قيم الولاء والانتماء بين طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة.

واستعرضت الندوة العديد من المفاهيم مثل تعريف العنف وأنواعه المختلفة، مع التركيز على العنف المدرسى، وكذلك الأسباب المختلفة للعنف والربط بين انتشار العنف فى المجتمع وتأثير ذلك على الولاء والانتماء كظاهرتين تؤثر كل منهما فى الأخرى وتتأثر بها.

> كما تم إجراء اختبارات نفسية تبين مدى قدرة الطالب على التعبير عن نفسه وتفهم ذاته وتفهم الآخرين والتأثير فيهم.

وشهدت الندوة إجراء مجموعات عمل بين الطلاب بهدف رح المعلومات الهامة عن الدولة وعلم مصر وأحداث وشخصيات تاريخية ووطنية وأثر الأغانى الوطنية والسلام الوطنى فى تعميق الولاء والانتماء، وتم دعوة الطلاب إلى التحلى بالإيجابية والنقد البناء والتفاعل مع قضايا المجتمع.