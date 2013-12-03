الببلاوي:نحن نسير في تطبيق خارطة الطريق بدقة وثبات تدعونا للاطمئنان في المستقبل

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أننا نسير في تطبيق خارطة الطريق بدقة وثبات تدعونا إلى الاطمئنان في المستقبل ، مشيرا إلى أن مرحلة هامة من حياتنا بعد ثورة 30 يونيو انتهت وذلك بانتهاء لجنة الـ50 من إعداد مشروع الدستور وتسليمه إلى الرئيس عدلي منصور تمهيدا للاستفتاء عليه .

> وقال الببلاوي – في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة الأولى لمجلس الوزراء عصر اليوم “الثلاثاء”- إن مضمون الدستورعلي درجة عالية من الجودة وهناك بعض الملاحظات، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر في ضوء ما تتضمنه مشروع الدستور من انجازات وأن المشهد النهائي له يدعو للفخر والاطمئنان.

> وشدد علي ضرورة استكمال خارطة الطريق بكل نصوصها بكل دقة إلا أنه أوضح أن الصورة ليست كلها نجاحات وهناك بعض المشاكل التي تحدث هنا وهناك علي الصعيد الأمنى وكذلك المشاكل الاقتصادية وهذا شىء طبيعي ونتوقع حدوث بعض الإرباكات الأمنية، إلا أن هذا لن يسنينا عن مواصلة الطريق .

> وأضاف الببلاوي -خلال المؤتمر- أن قانون تنظيم الحق في التظاهر تعرض لحملة ظالمة، مؤكدا أن الدولة جادة في إصدار قانون يحمى الحق في التظاهر ويتفق مع التقاليد السائدة في الدول، وهذا القانون يعاقب من يخالف ذلك .

> وفند الببلاوي الإدعاءات الظالمة ضد القانون ، موضحا أن الدولة لم تقع في الفخ الذي أراده المتربصون، وأن الدولة طبقت القانون بحذافيره في التظاهرات بكل كفاءة ولم تحدث إصابات، حيث كان يعتقد المعارضون أن الدولة غير جادة في تنفيذ القوانين، وإذا نفذت تكون بتكلفة عالية، ولذلك لم نقع في هذا الفخ .

> وأكد أهمية احترام دولة القانون وأن قانون الحق في التظاهر يحمى المصلحة العامة والحقوق والحريات ويتم تطبيقه بكل قوة دون عنف ودون إسراف ،مشددا على ضرورة نزول المواطنين الذين نزلوا في 30 يونيو للاستفتاء علي الدستور، وأننا نريد مجتمعا ديمقراطيا يحمى الحقوق والحريات والمواطنة ولا يفرق بين أبناءه .

> وأشار الببلاوى إلى أن هناك أشياء جيدة تحققت في الفترة الماضية إلا أن هذا ليس كافيا حيث أننا في دولة أكثر آمنا مما كنا عليه في النظام السابق، وما حققناه ليس قليلا ولكن ليس كافيا وأننا ننظر إلي المستقبل بكل ثقة.

> وحول وجود بعض خلافات للحكومة تتعلق بقانون الحق في التظاهر، قال الببلاوي “أنا سعيد بحكومة فيها هذا التنوع بكل الآراء.. وكل الوزراء نكمل بعضنا بعض، وأى موضوع يتم مناقشته من جميع النواحى، والتنوع مصدر قوة إلا أنه شدد على أن قرارات الحكومة الجميع يتفق عليها” .

> ومن المقرر أن يستكمل مجلس الوزراء اجتماعه في وقت لاحق بعد الانتهاء من مشاركة أعضاء المجلس والدكتور حازم الببلاوي في جنازة الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي .