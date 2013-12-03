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مكياح بلقيس فتحي بين الهندي والرومانسي

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مكياح بلقيس فتحي بين الهندي والرومانسي مكياح بلقيس فتحي بين الهندي والرومانسي

تعتبر النجمة بلقيس فتحي من النجمات العربيات اللواتي يحافظن على جمالهنّ العربيّ الأصيل.

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فبلقيس امرأة جميلة ذات بشرة حنطية سمراء وشعر أسود طويل.
تحافظ بلقيس على إطلالاتها، فتظهر دائماً بمكياج وتسريحة مختلفة ومميّزة عن كلّ مرّة.
لهذا قدّمنا لك في موقع "سيدتي نت" أبرز إطلالاتها الجماليّة، فتبيّن أنّ معظم إطلالات بلقيس تنحصر ما بين المكياج الناعم والقويّ جداً. فهي لا تحبّ الخيارات الوسطيّة، وعلى هذا الأساس استدركنا أنّ مكياجها إما رومانسي حالم، أو مكياج هندي قويّ وواضح.
فإن إردت الحصول على مكياجها، يمكنك اتّباع هذه النصائح:
- نظّفي بشرتك دوريّاً ورطّبيها.
- اختاري كريم أساس يليق بلون ودرجة بشرتك.
للمكياج الناعم: اختاري الظلال الترابيّة والخفيفة بدرجات لامعة، ثمّ ركّزي على تكثيف الرموش، مع اختيار أحمر شفاه طبيعي.
للمكياج القوي: يمكنك اختيار الظلال القويّة والملوّنة واللامعة أيضاً، مع تحديد عينيك بآي لاينر أسود عريض، وتكثيف الرموش، واستعمال أحمر شفاه واضح جداً.
ما رأيك، وأيّ إطلالات بلقيس تفضّلين؟

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