قناع Catherine Zeta-Jones للبشرة الدهنيّة

الرياض- آلاء عشيبه

إذا كانت بشرتكِ دهنيَّة، فأنتِ بحاجة إلى غسول خاصّ لتنظيفها. ولكن ماذا عن الأقنعة الطبيعيَّة؟!

تقول نجمة هوليوود Catherine Zeta-Jones: "أفضِّل الأقنعة الطبيعية لاحتوائها على مكوِّنات فعَّالة ولطيفة على البشرة، في نفس الوقت".

وعن قناعها الذي تستخدمه لتنظيف بشرتها الدهنيَّة تضيف: "امزجي نصف كوب من مسحوق الحمص وربع كوب من الحليب وملعقة صغيرة من الكركم، ثمَّ ضعي المزيج على بشرتكِ، ودلِّكيها برفق شديد على منطقة الوجه والعنق والذقن، ثمَّ اغسلي وجهكِ بعد ربع ساعة".