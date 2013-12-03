3 خطوات للعناية بالبشرة قبل النوم

للحصول على بشرة مخملية كالحرير، عليكِ أن تتبعي روتيناً للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها. ولكن أجواء العمل أو الدراسة التي تخضعين لها قد تؤثر سلباً في نضارة بشرتكِ، إذ إنّ الإجهاد الشديد له تأثير سلبي على جمالكِ بشكل عام.

ولأنه لا يمكنكِ الاهتمام ببشرتكِ في كلّ وقت، نظراً إلى انشغالكِ بالعديد من الأعباء، فإنّ "سيِّدتي نت" ينصحكِ بالقيام بروتين يوميّ سريع للعناية بالبشرة، قبل الذهاب إلى النوم؛ فحيوية وبريق بشرتكِ أمر لا يجب الاستهانة به، مهما كانت مشاغل يومكِ.

إليكِ هذه الخطوات السريعة:

1- قبل النوم، قومي بتدليل بشرتكِ بطبقة كثيفة من كريم العناية بالجسم. ويفضّل أن تكون هذه الكريمات طبيعية المكونات، حتى تنعش بشرتكِ وتعيد إليها الرطوبة التي فقدتها طوال اليوم.

ومن أفضل كريمات ترطيب البشرة، التي يمكنكِ استخدامها قبل النوم، تلك التي تحتوي على اللافندر في مكوناتها، لأنّه يمنح الإحساس بالراحة والاسترخاء، فضلاً عن رائحته العطرة والمنعشة.

2- تمتعي بحمام دافئ قبل الذهاب إلى الفراش. ولكن ينبغي ألا تزيد درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية؛ وذلك حتى لا تجفّ بشرتكِ. كما يمكنكِ الاستعاضة عن الحمام الدافئ بممارسة بعض تمارين اليوغا البسيطة لمدة 10 دقائق.

3- ولأنّ البشرة تفقد ثلث محتوى الرطوبة المختزن بداخلها أثناء الليل، فهي تكون أكثر قابلية لامتصاص موادّ الترطيب والعناية في هذا الوقت؛ لذلك، فإن كريمات الليل والزيوت الطبيعية تعتبر أساسية وقت النوم لتجديد خلايا بشرتكِ والمساعدة في شفائها، كما يمكنكِ تطبيق أحد الأقنعة الطبيعية السميكة، التي يمتد تأثيرها لعدة ساعات في الصباح.

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