نجوى كرم: لا تهمّني لعبة الزمن

في هذا الجزء تتحدث نجوى كرم عن الاعتزال ، كما تتطرق إلى مسألة خوف الفنان من العمر ، إليكم التفاصيل:

متى تفكّر نجوى كرم بالاعتزال؟

الاعتزال لديّ أسهل من جرأة السؤال الذي طرحته الآن. عندما أقرّر الاعتزال لن أحضّر نفسي مسبقاً للقرار سآخذه وأنفّذه بسرعة. وهذا سيحصل عندما أشعر أن شبّاك تذاكر الحفلات لديّ قد خفّ الإقبال عليه.

من تحب نجوى كرم من نجمات الدراما العربية أن تلعب دور بطولة لقصة حياتك؟

أنا أساساً لا أعلم ما إذا كنت سأكتب قصة حياتي حتى أختار من يمثّلها. وليس لدي قصة مليئة بالأحداث لتساعد على كتابة سيناريو لمسلسل، فأنا لست أسطورة أو السيدة فيروز

أحب صورتي اليوم أكثر

كونك تخطّيت مرحلة سن الأربعين وأصبحت على عتبة الخمسين، ما الذي تغيّر في حياة نجوى كرم؟

لم يتغيّر شيء. لا تهمّني لعبة الزمن، فالزمن لعبتي. وصورتي اليوم أحبها أكثر من صورتي في سن العشرين، لكن تفكيري اليوم تغيّر كثيراً عن تفكيري في مرحلة العشرين. فأنا أحب التطوّر والتقدّم وأحب التعلّم لكي أستطيع البقاء والاستمرار

لا أخشى العمر

هل نجوى كرم اليوم تخاف العمر؟

لا أبداً.

يقال إنّ مرحلة سن الأربعين تبدأ فيها ظواهر التعب والعدّ العكسي للصحة الجيدة. نجوى كرم كيف هي صحتها اليوم؟

أعاني من الإزعاج. لا أتحلّى بالصبر. ربما إذا وصلت لسن الثمانين، حينها يخفّ نبض قلبي وبالتالي يخفّ نبض أعصابي وحينها سأتحلّى بالصبر