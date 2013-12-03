زيادة الإقبال على تذاكر كأس العالم للأندية

نفذت نصف تذاكر كأس العالم للأندية لكرة القدم المقررة في المغرب بين 11 و21 ديسمبر الجاري بحسب ما ذكرت مصادر رسمية الاثنين.

وذكرت اللجنة المنظمة للمسابقة المقررة في أغادير “جنوب غرب” ومراكش “جنوب” “مع استمرار عملية بيع التذاكر وصلنا إلى حاجز 50% من الحجم العام. إذا ارتكزنا على سعة الملعبين “35 و40 ألف متفرج”، نكون قد بعنا نحو 160 ألف تذكرة”.

وكانت صحيفة الصباح أكدت الاثنين أن 75 ألف بطاقة فقط تم بيعها، معبرة عن قلقها قبل “11 يوما من حفل الافتتاح”.

وبلغت مبيعات تذاكر المباراة الافتتاحية بين الرجاء البيضاوي المغربي ممثل البلد المضيف وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانيا في أغادير 60 %، فيما ارتفع الرقم في النهائي المقرر في مراكش إلى 80%.

وبحسب المصدر عينه، “اشترى برازيليون 10 آلاف بطاقة، وألمان بين 6 و7 آلاف بطاقة، ومصريون ألفي بطاقة وألف بطاقة لكل من المكسيكيين والصينيين”.

وأوضح “ستبقى أبواب بيع التذاكر مفتوحة في المملكة حتى أيام المباريات. في المقابل، سيكون مستحيلا شراء بطاقات في الملاعب قبيل انطلاق المباريات”.

ويشارك في النسخة الحالية أندية الأهلي المصري بطل إفريقيا، وبايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، وأتلتيكو مينيرو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف وغوانغجو إيفرغراندي بطل آسيا.

وقدرت الصحف المحلية ميزانية استضافة البطولة بأكثر من 30 مليون يورو، فيما تتوقع السلطات عائدات بقيمة 90 مليون يورو، في ظل تواجد نحو 100 ألف مشجع وعدد كبير من الصحفيين المعتمدين.

وسينظم المغرب نسخة 2014 أيضا قبل أسابيع من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2015.