محمد بن راشد يستقبل الأمير خالد الفيصل

إستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر سموه في زعبيل ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس مؤسسة الفكر العربي.



> وقد تبادل سموه وسمو الأمير بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي الحديث حول عدد من المواضيع الثقافية والادبية والاقتصادية .

> وتطرق سموهما إلى دور مؤسسة الفكر العربي في نشر الثقافة العربية الاصيلة في اوساط المجتمعات العربية وأهمية إشراك المثقفين والادباء والمؤرخين والاعلاميين في رسم المشهد العربي المشرق وترسيخ دور الامة العربية على الساحة الدولية في شتي المجالات خاصة الادبية والثقافية منها .



> وهنأ الامير خالد الفيصل دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا بيومها الوطني المجيد وفوز دولة الامارات بإستضافة مدينة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020 منوها بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم في تحقيق أهداف شعبه وإعلاء شأن وطنه في شتى المحافل الدولية.



> وأشاد الامير الفيصل بما حققته دولة الامارات عموما ودبي على وجه الخصوص خلال الثلاثين عاما المنصرمة معتبرا أن دبي هي النموذج الأمثل في البناء والتنمية والنجاح والخبرة وقهر المستحيل مرجعا ذلك إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم وعزيمته وثقته بقدرات وطاقات ابناء وبنات شعبه.



> حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الاعلى لمجموعة طيران الامارات وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكباء المسؤولين في الدولة ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والفعاليات الاقتصادية الوطنية.



> وقد تناول الجميع طعام الغداء إلى مأدبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ظهر اليوم في قصر سموه بزعبيل.



> وإستمع سموه والحضور خلال الاستقبال إلى عدد من الشعراء الذين هنأوا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله باليوم الوطني المجيد الذي تزامن مع فوز دولة الامارات باستضافة دبي لاكسبو 2020 مشيدين بنجاح الدولة وفوز دبي باستضافة هذا الحدث الدولي الهام الذي أكد للعالم أن دولتنا قادرة على قهر المستحيل والوصول إلى القمم وتجاوز كل العقبات بالصبر والتحدي والكفاءة والثقة بالنفس والايمان بالله وبحكمة قيادتنا الرشيدة.



> وكان للشاعر الشاب المبدع ذياب بن غانم المزروعي وقفة مع قصيدته التي أعدها أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيوخ والأمير الشاعر خالد الفيصل ونالت إعجاب الحضور وأشادتهم بصدقية كلمات القصيدة ومعانيها المعبرة عن مشاعر شاب إماراتي تجاه قيادته وإنجازات دولته العظيمة.