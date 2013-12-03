علي الديك الأوّل وموسم جديد من برنامجه

بعد المنافسة الكبيرة عليه من قبل المحطات التلفزيونية في لبنان، إثر النجاح الكبير الذي حققه في تجربة التقديم، جدد الفنان على الديك عقده مع محطة "الجديد" لتقديم الموسم الثاني من برنامج "غنيلي تغنيلك" حيث سيقدم 20 حلقة جديدة، يستضيف خلالها مجموعة من نجوم الغناء في لبنان والعالم العربي والعرب.

الاحصاءات أكدت ان برنامج "غنيلي لغنيلك" هو الأول في لبنان ويحظى بنسبة مشاهدة عالية وهو تفوق على كل البرامج الفنية التي تعرض عل كل الشاشات اللبنانية دون استثناء.