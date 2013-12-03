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درة نجمة بانوراما الفيلم الأوروبي

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درة نجمة بانوراما الفيلم الأوروبي درة نجمة بانوراما الفيلم الأوروبي

بدأت فعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي في سينما "جالاكسي"، وسط حضور مجموعة من النجوم المهتمّين بالسينما. وكان في طليعة الحضور الفنانة التونسية درة، التي حرصت علي المشاركة، وأكّدت أنها تعشق مشاهدة الأفلام الأوروبية، وتتعلم منها الكثير، وترى أنها تحمل أفكاراً رائعة، ويجب على السينمائيين الشباب أن يتعلموا منها ويحرصوا على متابعتها.
كما حضر المهرجان الفنان أشرف مصيلحي، رئيس دور العرض السينمائي، حيث أكد أنّ البانوراما هذا العام تقدم أفلاماً مميّزة، تهم السينمائيين والجمهور العادي، كما تجذب طلبة المدارس، الذين يحرصون على حضور البانوراما، في كلّ عام.
ماريان خوري، رئيسة البانوراما، أكّدت أن الاحتفالية هذا العام اتخذت شكل مهرجان، إذ شهدت مشاركة أفلام مصرية لمجموعة من الشباب، الذين يحرصون على متابعة فعاليات البانوراما، في كلّ عام. كما تمّ تمديد فترة العرض من أسبوع إلى 11 يوماً، للتمكن من الوصول إلى أكبر قدر من الجمهور وعشاق السينما الهادفة والمميّزة.
حضر العرض أيضاً محمد العدل، وأكد لـ"سيدتي" أن تأثير السينما الأمريكية، لا بدّ له من أن يتلاشى، في ظلّ أفكار مميّزة، مثل بانوراما الفيلم الأوروبي، التي تقدّم أفلاماً رائعة، تصل بفكر الجمهور إلى مستوى أرقى بكثير ممّا تقدمه لنا السينما الأمريكيّة.

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سيدتي