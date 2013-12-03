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سفيرة لاتفيا لـ"اليوم السابع": ننوى افتتاح مصنع قطارات بمصر

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سفيرة لاتفيا لـ"اليوم السابع": ننوى افتتاح مصنع قطارات بمصر سفيرة لاتفيا لـ"اليوم السابع": ننوى افتتاح مصنع قطارات بمصر

قالت إيفيتا سولكا سفيرة دولة لاتفيا، إن دولتها انضمت للاتحاد الأوروبى منذ 10 سنوات، ولا نعتمد على البترول أو أى ثروة أخرى لكن نعمل على تنمية الموارد البشرية، وهو ما نسعى لنقله لمصر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى لعدد من الشركات التكنولوجية، فى مقر وزارة الاتصالات بالقرية الذكية، فى حضور محمد كرار رئيس شركة مكسيم القابضة، أن لدينا أعلى معدل فى العالم للتسجيل فى الجامعات، فالتعليم هو الخطة الأساسية للحكومة، والمهندسين اللاتفيين من أمهر العاملين فى شركة بانسونيك ويصنعون برامج لوكالة الفضاء المريكية ناسا، كما يخدمون مشاهير مثل المغنية الشهيرة ليدى جاجا.

وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" عن إمكانية نقل مصانع أو فروع للشركات، فى نية لنقل مصانع واستثمارات ونعتمد على اشللايك المصرى مكسيم لافتتحا مصنع لشركة قطارات فى

"أنا سعيدة من الأجندة التى جهزتها المصرية"، هذا ما علقت به السفيرة اللاتفية، على أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوى، وأكدت أنها ترى أن الاتجاه العام والنشاط المبذول لتطوير التعليم فى المدارس جيد، نسعى لتطوير التكنولوجيا بالتعاون مع الحكومة المصرية، والتعاون فى نظام الـ"واى فاى"، وتأثيره على تطوير التعليم، فلاتفيا دولة مميزة لديها تكنيك مخصص للمدارس فى الـ"هارد وير" والـ"سوفت وير".

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