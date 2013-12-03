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19% زيادة فى الهجمات على إنترنت المحمول ٢٠١٣

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19% زيادة فى الهجمات على إنترنت المحمول ٢٠١٣ 19% زيادة فى الهجمات على إنترنت المحمول ٢٠١٣

قال أحمد برهان مدير مجموعة أنظمة الحاسبات بشركة IBM فى ، إن هناك زيادة فى الهجمات الإلكترونية على البيانات المتداولة عبر الهاتف المحمول بنسبة ١٩ ٪ مقارنة بالسنوات السابقة.‬
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> ‫وتابع فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، "إن هذه النسبة فى تزايد مستمر خلال السنوات المقبلة.‬
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> ‫وأضاف،"إن الشركة تتمتع حالياً بمكانه تنافسية فى مجال تقديم حلول وأنظمة الحوسبة السحابية العامة والخاصة والهجينة "

كما أضاف "نظم وحلول IBM تتميز بكفاءة عمل عالية وتمنح العملاء مرونة فى الاختيار كما أنها تساعدهم على التوصل إلى تنفيذ النظام الأنسب الذى يفى بمتطلباتهم".‬

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