19% زيادة فى الهجمات على إنترنت المحمول ٢٠١٣

قال أحمد برهان مدير مجموعة أنظمة الحاسبات بشركة IBM فى مصر، إن هناك زيادة فى الهجمات الإلكترونية على البيانات المتداولة عبر الهاتف المحمول بنسبة ١٩ ٪ مقارنة بالسنوات السابقة.‬

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> ‫وتابع فى مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، "إن هذه النسبة فى تزايد مستمر خلال السنوات المقبلة.‬

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> ‫وأضاف،"إن الشركة تتمتع حالياً بمكانه تنافسية فى مجال تقديم حلول وأنظمة الحوسبة السحابية العامة والخاصة والهجينة "

كما أضاف "نظم وحلول IBM تتميز بكفاءة عمل عالية وتمنح العملاء مرونة فى الاختيار كما أنها تساعدهم على التوصل إلى تنفيذ النظام الأنسب الذى يفى بمتطلباتهم".‬