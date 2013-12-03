13% انخفاضا فى أسعار الأسماك والركود يضرب الأسواق

شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور، انخفاضا تجاوز 13%، وما زال الركود يضرب أسواق السمك، بسبب الحالة الاقتصادية التى تعانى منها مصر منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن.

أكد أحمد هارون تاجر أسماك بسوق العبور، أن هناك انخفاضا ملحوظا فى أسعار الأسماك الشعبية تجاوز 13%، ولكن ما زالت حركة البيع والشراء فى ركود لافتا إلى أن أسعار السمك البلطى تتراوح بين 12.50 إلى 13 جنيها فى سوق العبور لتباع للمستهلك من 15 إلى 16 جنيها، والبورى نوبار يباع 22 جنيها وللمستهلك 28 جنيها، والمكرونة 10 جنيهات وفى أسواق التجزئة تصل إلى 15 جنيها، سمك البياض يباع فى أسواق الجملة 25 جنيها، ويصل فى أسواق التجزئة إلى 33 جنيها ولكنه سلعة نادرة، وغير متوفرة بالكميات اللازمة لتغطية الطلب المتزايد عليها والقراميط تباع بـ13 جنيها وللمستهلك تصل إلى 15 جنيها.

وقال هارون إن أسعار الجمبرى فى تزايد مستمر نظرا لقلة المستورد وعدم توافر البلدى بالكميات التى تفى احتياجات الأسواق، ولذلك يتراوح سعر الجمبرى المجمد وسط بين 55 جملة، وللمستهلك 65 جنيها، والبلدى وارد السويس يبدأ من 70 ويصل إلى 75 جنيها، فى أسواق الجملة ليباع للمستهلك بـ80 جنيها والجامبوا 130 وللمستهلك 150 جنيها، وسمك الدنيس، يتراوح سعره من 55 إلى 60 جنيها ويباع فى أسواق التجزئة من 70 إلى 80 جنيها، والسبيط البلدى من 55 إلى 58 جنيها وفى أسواق التجزئة يباع من 60 إلى 65 جنيها، والمستورد 52 جنيها وفى أسواق التجزئة يصل إلى 55 جنيها للكيلو.

وأوضح هارون أن أحجام أكثر من 80% من مستوردى الأسماك عن الاستيراد بسبب عدم الإقبال على شراء الأسماك وارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بصورة كبيرة لافتا إلى أن المزارع تعانى العديد من المشاكل وأهمها ارتفاع أسعار الأعلاف من 1400 جنيه إلى 5400 جنيه كلها عوامل أثرت على قلة المعروض من الأسماك وبالتالى ارتفاع الأسعار،لافتا أن تجار التجزئة أصبحوا غير قادرين على سداد المستحقات المالية لتجار الجملة بسبب ركود أسواق الأسماك.

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