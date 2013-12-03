«تمرد» العربية.. نجاح عصيّ على التحقق.. والجيش والشعب «كلمتا سر» غائبتان

بنفس الاسم ولذات الأهداف تقريبًا، انتقلت حملة «تمرد» ضد الأنظمة الحاكمة من القاهرة إلى عدة عواصم عربية، وعكس الحملة المصرية التي مازالت حتى الآن الوحيدة الناجحة في تحقيق هدفها بإسقاط نظام الحكم «الإخواني»، تواجه لاحقاتها عثرات متتالية مما يشي بأن تشابه الاسم وربما الأهداف والأنظمة لم تكن أمورًا كافية لنقل النجاح مع التجربة، والذي ربما يتحقق لكن ليس سريعًا على أقل تقدير.

في السطور التالية، ترصد «بوابة المصري اليوم» رحلة «تمرد» في عدة دول أرجع عدد من نشطائها تأخر النجاح، رغم العمل منذ أشهر، إلى مصاعب تحيط بتلك الحملات، وغياب عوامل حسم توفرت للحركة المصرية دون غيرها حتى الآن.

القاهرة.. «قاعدة الانطلاق»:

المهد كان في القاهرة مطلع مايو 2013، حينما دشن نشطاء حملة لـ«جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة»، على أن تنظم تظاهرات في 30 يونيو تزامنًا مع مرور عام على توليه السلطة.

لم تمض 5 أيام حتى أعلنت الحملة جمع 60 ألف توقيع، ازدادوا بمرور الوقت رغم الحملة الإسلامية المضادة «تجرد» لدعم مرسي، ليصبح إجمالي التوقيعات ضد مرسي قبيل 30 يونيو ما يزيد على 22 مليون توقيع كانت أحد عوامل عزله وإسقاط نظام «الإخوان».

عقب نجاح الحملة المصرية، راود الأمل مخيلة نشطاء عربًا، لتظهر «تمرد» في عدة عواصم بينها تونس والخرطوم بجانب قطاع غزة، وثلاثتهما تحت حكم نظام إسلامي وثيق الصلة بجماعة الإخوان المسلمين إن لم يكن جزءًا منها، كما امتدت الفكرة لدول مثل المغرب واليمن وليبيا وحتى البحرين التي تحمل تظاهراتها أختام المعارضة الشيعية ضد النظام الملكي السني.

المتابع لأهداف الحملات في هذه البلاد، على اختلافها، يجدها تنصبّ بشكل رئيسي على «سحب الثقة من الرئيس أو البرلمان، وإسقاط الحكومة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بإصلاحات سياسية واقتصادية»، وصاحبت الحملات تحركات في الشارع في كل هذه البلدان لكنها، فيما عدا تغيير الحكومة التونسية مثلاً، لم تسفر عن تغيير ملموس في أي بلد.

في السودان، أطلق نشطاء حملة توقيعات على استمارة باللون البرتقالي لسحب الثقة من الرئيس، وسرعان ما حاكاها حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي الذي أطلق «تذكرة التحرير» لتغيير النظام الحالي الذي أتى بـ«انقلاب عسكري» قاده العميد عمر البشير على حكومة الصادق المهدي نفسه عام 1989، ليستمر الأول على رأس الحكم منذ 24 عامًا.

دُشنت «تمرد» السودان في يوليو الماضي بجانب زميلتيها، «قرفنا» و«التغيير الآن»، لتشارك باحتجاجات اندلعت إثر رفع الحكومة أسعار المحروقات، ورفضًا لاستمرار الحكم الإسلامي للبلد الذي عانى خلال الأعوام الماضية من أزمات أدت في النهاية لانفصال الجنوب، الذي خلق بدوره صراعًا جديدًا على حقول النفط.

في قطاع غزة بفلسطين المحتلة، انطلقت «تمرد» مطلع يوليو الماضي ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ذات الارتباط الفكري بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تحكم القطاع منذ 7 أعوام، وتهدف الحملة لتنحية الحركة التي خسرت دعم الإخوان المسلمين بسقوطهم في مصر ومن قبلها الدعم «السوري- الإيراني» وأيضًا اللبناني متمثلاً في «حزب الله»، بعد أن أعلنت مناصرة المعارضة السورية، ورغم تحديد الحركة منتصف نوفمبر للثورة ضد «حماس» إلا أن خطتها لم تُنفذ.

وفي تونس التي تسير خطوة بخطوة تقريبًا مع «القاهرة»، انطلقت «تمرد» التونسية بهدف «إسقاط المجلس التأسيسي التونسي والحكومة المنبثقة عنه، وإسقاط الدستور الجديد»، عبر جمع التوقيعات في تحرك معارض لحركة «النهضة» القريبة أيديولوجيًا من «الإخوان» والتي يرى قائدها راشد الغنوشي أن محاولات تقليد الحملة المصرية في تونس «ستفشل».

وأعلنت الحركة في 30 سبتمبر الماضي، تحركًا لم يسفر عن نتيجة في بلد عرفت الاغتيالات السياسية الطريق إليه مؤخرًا بعد اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رمزيّ المعارضة التي تتمثل حاليًا في مجموعة أحزاب علمانية ويسارية تنضوي تحت لواء «جبهة الإنقاذ» التي تتفق و«تمرد» على ذات الأهداف تقريبًا.

وفي المغرب، ظهرت الحركة في يوليو 2013 باسم «تمرد.. قهرتونا» واتخذت من يدِ قابضة على الجمر شعارًا لها، وانصبت مطالبها على «رحيل حكومة عبدالإله بن كيران الإسلامية، وإجراء حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية».

ودعت «تمرد.. قهرتونا» المواطنين للتحرك في 17 أغسطس الماضي في تظاهرة لم تتم أبدًا، حيث تراجعت عنها الحركة التي خرجت من رحم سابقتها حركة «20 فبراير»، وسط أقاويل من المحللين السياسيين و الصحافة المغربية عن صعوبة نقل النموذج الاحتجاجي المصري للمغرب لـ«غياب التفاعل الشعبي، وعدم تقديم بديل، والأهم خروج المؤسسة العسكرية المغربية خارج اللعبة السياسية منذ العام 1970».

على النقيض، جاءت الحملة في ليبيا التي تعاني من الميليشيات المسلحة وتكرار الاغتيالات السياسية لاسيما في مدينة بنغازي، والتي بدأت بوزير الداخلية الأسبق عبدالفتاح يونس ثم قتل السفير الأمريكي في أحداث «القنصلية الأمريكية» 11 سبتمبر 2012 وامتدت حتى الآن باغتيالات لقادة عسكريين، وانفلات أمني طالت آثاره اختطاف رئيس الوزراء واحتجازه لساعات، واعتقال «أبوأنس الليبي» وما تبعه من تصعيد لعنف المليشيات، ومحاولة انفصال مدينة برقة وتحويلها لـ«ولاية نفطية».

في ظل هذه الظروف، انطلقت «تمرد» في ليبيا بأهداف مختلفة، حيث اختارت الحملة التي تحمل اسم «رفض» أن يكون هدفها هو «معارضة هيمنة الفصائل السياسية على الساحة، ورفض العنف أو التسلح لمن هم خارج الشرطة والجيش»، فيما يحاول «الإخوان» هناك تجاوز ما وقع في مصر حسبما تفيد تصريحاتهم القائلة بأن «ليبيا ليست مصر» وإن كانت لديهم الرغبة في إسقاط رئيس الحكومة علي زيدان بعد موقفه المؤيد لـ«30 يونيو» في مصر.

وفي البحرين، ينسب تدشين «تمرد» لرجل الدين الشيعي المعارض علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية، وقد صدر أول بيان عن الحركة في 3 يوليو تزامنًا مع عزل مرسي، وتواجه الحركة اتهامات من قِبل النظام وموالينه بأنها «تقليدًا أعمى للحركة المصرية، وتدين بالولاء لإيران، وتحرض على العنف وإثارة الفتن الطائفية»، مما أسفر عن اعتقال معارضين بحرينيين أبرزهم الناشطان الحقوقيان عبدالهادي الخواجة ونبيل رجب.

وتنطلق أغلب الفعاليات الاحتجاجية لـ«تمرد» البحرين في العاصمة والقرى الشيعية، لتواجهها السلطات بإجراءات مشددة، سواء ميدانيًا بمحاصرة القرى الشيعية كما يؤكد المعارضون، أو بسن قوانين بعقوبات مغلظة كما حدث قبل انطلاق مظاهرات 14 أغسطس الماضي، حيث أصدر عاهل البحرين، مرسوم ملكي خاص بتعديل قانون «حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، ويحوي عقوبات «مغلظة» تصل للإعدام وإسقاط الجنسية ضد التحركات التي تعتبرها الحكومة «إرهابًا وعنفًا».

شرقًا، وفي سوريا التي تموج بالصراعات المسلحة بين القوات النظامية والمعارضة قررت «تمرد» الانطلاق ضد الطرفين، فيما كان هدف «تمرد اليمن» هو الانفصال عن الشمال. بينما اقتصرت مطالب الحركة في الأردن على إسقاط رئيس الوزراء عبدالله النسور.

«تمرد العربية».. عثرات متتالية:

عكس الحملة المصرية التي وجدت دعمًا شعبيًا وإعلاميًا ومؤسسيًا، تواجه الحملات العربية عثرات تتعلق بغياب الزخم الدعائي أو الدعم الشعبي خوفًا من «القمع الأمني» أو عدم وجود بادرة للمساعدة من الجهات الحكومية، حسبما أفاد نشطاء في 3 من هذه الحركات العربية لـ«بوابة المصري اليوم».

تتبدى إحدى العقبات فيما وقع لحملة «تمرد على الظلم في غزة» والتي دعت لتنظيم فعاليات ثورية ضد حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في 11 نوفمبر الماضي، لكن لم يتم تنفيذها فخلت الشوارع من المتظاهرين وسط احتفاء من الإعلام المؤيد لـ«حماس».

وتقول الحركة على لسان المتحدث الرسمي باسمها إياد أبوروك، الذي يقول: «أجلنا فعالياتنا حفاظًا على دماء الشعب التي أرادت (حماس) استباحتها، حيث كانت تستعد لارتكاب مجازر يوم التظاهرات».

الحملة التي يرى «أبوروك» أنها «واقفة بين فكيّ مصاص دماء، أحدهما لـ(حماس) والآخر لإسرائيل» يؤكد أنها «سلمية وستنجح لأن جميع سكان غزة أصبحوا على يقين من ضرورة التمرد ضد ظلم (حماس)»، إلا أنه لا ينكر وجود مصاعب أبرزها «الأساليب القمعية من قبل (حماس) التي تسخر كامل قوتها وعتادها لردع واعتقال وتعذيب معارضيها».

يتفق مع الحملة الفلسطينية في وجود العثرات، نظيرتها السودانية فيقول علاء الدين عبدالرحمن، منسق «تمرد» السودانية بالقاهرة، إن «حملة توقيع الاستمارات ضد النظام السوداني متوقفة منذ أغسطس الماضي بسبب التضيقات الأمنية، وتصفية واعتقال عدد من كوادر الحملة».

ويرى «عبدالرحمن» أن هناك مصاعب تواجه الحملة، منها أن «النظام الحالي ومنذ 25 عامًا مضت عمل على تغيير المؤسسات العسكرية والمدنية لتكون تابعه له وتحت إمرة تنظيمه فأصبحت كلها من جماعة الإخوان المسلمين».

في تونس، يتشابه الوضع أيضًا حيث يقول الناشط السياسي خالد الطاهر: «يحترف (إخوان) تونس المماطلة والمراوغة، ودائمًا هناك وعود بلا تنفيذ إلا في حالة تضييق الخناق عليهم، ومثالا على ذلك أن هدفنا في إسقاط الحكومة لم يتحقق إلا مؤخرًا بعد اغتيال متطرفين للمعارض شكري بلعيد الذي كان سببًا في إسقاط الحكومة».

عوامل الحسم الغائبة:

ويشير أعضاء الحملات إلى فوارق بينها ونظيرتها المصرية ساعدت الأخيرة على تحقيق أهدافها، حيث يؤكد «أبوروك» أنه «في مصر هناك جيش ساند رغبات شعبه، بينما غزة لا تمتلك جيشًا، بالإضافة لحرية الرأي والديمقراطية الموجودة في مصر، عكس غزة التي لا يسمح لأهلها بمجرد نطق كلمة (تمرد) وإلا أصبحوا عملاء في نظر (حماس)، وربما يؤدي ذلك لاعتقالهم أو تصفيتهم».

من جانبه، أكد «عبدالرحمن» أن «ما ساعد الحملة المصرية هو حرية الحركة لجمع التوقيعات عكس الوضع في السودان، بجانب الزخم والدعم الإعلامي»، معتبرًا أن «الجيش المصري كان بنسبة 100% سبب تكليل جهود (تمرد) بالنجاح ودعم (ثورة 30 يونيو)».

ويتابع عاقدًا مقارنة بين الحملتين بقوله: «الوضع السوداني معقد، فحتى اليوم ننادي الجيش السوداني ليقف معنا لكننا نعلم أنه يقع تحت ضغط كبير لأن هناك جناحا عسكريا للنظام الإخواني الحاكم مضاد له، بجانب غياب دعم الأحزاب لأن أكبر اثنين فيهما (الاتحاد الديمقراطي) و(الأمة) مشاركان في الحكم، لذا كان ردهما على دعوتنا ضعيفًا، أما الكتل الحزبية الأخرى فتحركاتها ضعيفة».

وعن الفوارق بين «تمرد» المصرية والتونسية يقول «الطاهر»: «تحركاتنا قائمة على المجتمع المدني، لأن الجيش التونسي له مهمة محددة لا يخرج عنها منذ عهد الزعيم الحبيب بورقيبة وهي حماية المواطنين، لذا ففكرة تدخله سياسيًا او وزارة الداخلية غير مطروحة، فتحركنا شعبي وعلى نطاق المجتمع المدني فقط، والأخير ضعيف في تونس عكس نظيره المصري».

مفاتيح النجاح.. البحث مازال مستمرًا:

رغم المصاعب، يرى هؤلاء أن الأمل في نجاح تحركاتهم موجود، فيقول «أبو روك»: «مهمتنا أضحت أسهل بعد سقوط (الإخوان) في مصر، والذين عززوا بحكمهم الانقسام وكسر جميع الروابط بين نسيج المجتمع في فلسطين بأكملها، فكانت (حماس) تمارس جميع جرائمها بغزة بدعم من (الإخوان) وهي لازالت ترتدي ردائهم»، مؤكدًا أن الحركة «تنسق مع شخصيات سياسية وحركات مصرية على رأسها (تمرد)».

أما «تمرد السودانية» فتشير إلى أنها في مرحلة «تنظيم الصف والتنسيق مع الحركات الشبابية»، وأشار «عبدالرحمن» إلى أن العاصمة الخرطوم ستكون هدفًا وحيدًا لثورتهم المقبلة قائلاً: «حددنا الخرطوم لأننا نصرّ على إسقاط نظامها، لأن الولايات الأخرى مثل (كردفان، ودرافور، والنيل الأزرق) تعتبر متمردة وخارج سيطرة النظام».

وأوضح اتصال الحركة بكل فصائل المعارضة، قائلاً: «رغم سلمية تحركاتنا، نتواصل مع المعارضة المسلحة بـ(دارفور، والنيل الأزرق) ومنها الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك فقط لضمان نجاح الثورة والاتفاق على وضع خارطة طريق لما بعد إسقاط النظام تناسب كل ألوان المعارضة».

ويقول «الطاهري» عن «تمرد» تونس: «إقالة الحكومة كانت أحد أهدافنا وقد تحققت بالفعل، ونصبر الآن على المجلس التأسيسي» مشيرًا إلى أن «الحركة تلقى مساندة مطلقة من جهات مثل (الجبهة الشعبية، والاتحاد من أجل تونس، واتحاد العاطلين، وطلاب الجامعات) بجانب أبناء الشعب بمختلف فئاتهم علاوة على الاتحاد العام للشغل، وهو إحدى أكثر الجهات التي تولدت عنها تحركات قامت عليها ثورتنا».