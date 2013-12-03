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تجديد حبس المتهمين في أحداث قرية الحوارتة ونزلة عبيد بالمنيا 14 يوما

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تجديد حبس المتهمين في أحداث قرية الحوارتة ونزلة عبيد بالمنيا 14 يوما تجديد حبس المتهمين في أحداث قرية الحوارتة ونزلة عبيد بالمنيا 14 يوما

صورة أرشيفية

جدد المستشار “تامر مطيع”، رئيس النيابة الكلية بجنوب المنيا حبس 14 متهما من المتورطين في أحداث قرية الحوارتة ونزلة عبيد بمركز المنيا وقريه نزلة البدرمان بمركز ديرمواس الخميس الماضي والتي راح ضحيتها 5 وأصيب 28 آخرون وحرق 8 منازل 15 على ذمة التحقيقات بتهمة «القتل والشروع في القتل والإصابة وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وحرق منازل».

وضمت قائمة المحبوسين 11 متهما من المتورطين في أحداث قرية «الحوارتة» و«نزلة عبيد» بمركز المنيا، و3 متهمين في أحداث نزلة البدرمان، فيما تكثف اللجان العرفية بمركزى المنيا وديرمواس جهودها لإنهاء النزاع عرفيا وعقد جلسة مصالحة بين أطراف الصراع.

كانت محافظة المنيا شهدت الخميس الماضي أحداث عنف بين مسلمين وأقباط بمركزي المنيا، وديرمواس، مما تسبب في مقتل 5 مواطنين وإصابة 28 آخرين وحرق 8 منازل بسبب شائعة اختفاء فتاة مسلمة، اتهم في اختفائها شاب مسيحي بقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس، وخلافات على قطعة أرض بقرية الحوارتة بمركز المنيا، وسيطرت الأجهزة الأمنية على الأحداث.

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