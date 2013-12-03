مساعدات سعودية عاجلة لدعم الشعب السوري

اعتمد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي والمشرف العام على الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا – في إطار دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لجهود الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا – عددا من البرامج الإغاثية العاجلة لمساعدة الشعب السورى خلال فصل الشتاء والتخفيف من معاناتهم بتكلفة إجمالية تزيد على 32 مليون ريال، وتشمل خياما وأغطية وملابس.

وستعمل الحملة من خلال مكاتبها في الأردن ولبنان وتركيا على توزيع المساعدات الشتوية العاجلة على السوريين في داخل وخارج سوريا.

يذكر أن الحملة نفذت منذ انطلاقتها أكثر من 81 برنامجا ومشروعا إغاثيا وإيوائيا وغذائيا وطبيا داخل سوريا وفي مخيمات اللاجئين السوريين في الدول المجاورة بأكثر من 530 مليون ريال.

أ ش أ