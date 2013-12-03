“فرسان مصر” يرحب بانتهاء الدستور وتسليم المسودة لـ “منصور”

رحب اللواء حمدي حسن، الخبير العسكري، أمين حزب فرسان مصر بانتهاء مسودة الدستور، وتسليمها للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية.

وقال “حسن” في تصريحات صحفية، إن الحزب اتخذ موقفا بالموافقة على التعديلات الدستورية والحشد للتصويت بنعم، وانتهى مؤخرا من حملة في جميع محافظات مصر للتعريف بالدستور.

وأضاف: “نثمن جهد أعضاء لجنة الخمسين فيما وصلت إليه من الدستور الذي جاء معبرا عن أمال جميع المصريين، والعمل الشاق الذي أدى إلى خروج مشروع الدستور إلى النور، وتسليمه لرئيس الجمهورية لدعوة الناخبين للاستفتاء عليه”.

وناشد “حسن” رئيس الجمهورية بسرعة دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور، للتأكيد على خارطة الطريق وانتقال مصر في سلم الديمقراطية إلى إنشاء كياناتها المنتخبة مثل البرلمان والرئاسة.