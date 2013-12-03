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جائزة باسم وزارة الخارجية في البينالي الأول للفنون التشكيلية

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جائزة باسم وزارة الخارجية في البينالي الأول للفنون التشكيلية جائزة باسم وزارة الخارجية في البينالي الأول للفنون التشكيلية

قامت القنصلية العامة في مدينة ميلانو الايطالية بالتعاون مع وزارتي السياحة والثقافة، إضافة إلى الفنان المصري “جمال مليكة” أستاذ الفنون التشكيلية بمدينة ميلانو بعقد فعاليات البينالي الأول للفنون التشكيلية، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 29 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2013، بمشاركة نخبة متميزة من الفنانين الموهوبين من ومختلف الدول الأوروبية وفي مقدمتها إيطاليا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج على دعم الأنشطة الثقافية التي تعد أحد أهم الجسور لتحقيق التقارب بين الحضارات والشعوب المختلفة .

ويشارك السفير “على الحلواني” قنصل مصر العام في ميلانو في فعاليات هذا الحدث حيث سيقوم بتسليم الجائزة التي ستقدم باسم وزارة الخارجية.

أ ش أ

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