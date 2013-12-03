“القضاء الإداري” يرفض دعوى لبطلان تعيين رؤساء إدارات الصحف القومية

قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الطعن القضائى المقام من عبد الفتاح الجبالي، ضد رئيس مجلس الشورى المنحل الدكتور أحمد فهمى، والتى طالب فيها ببطلان تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لإنتفاء المصلحة.

يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم ببطلان تعيين ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق، رئيساً لمجلس إدارة الأهرام، وإعادة عبد الفتاح الجبالى للمنصب.

وذكر مقيم الدعوى أن المادة 64 لسنة2011 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 تنص على أن مجلس إدارة المؤسسات القومية، يشكل من 13 عضوا، ويكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد.

وأضاف أنه صدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13-11- 2011 بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، ومن ثم فإن مدة شغله بالوظيفة تنتهى فى 12-11-2015، وبالتالى يكون قرار استبعاده من رئاسة مجلس إدارة الأهرام، وتعيين آخر بدلا منه مخالفا للقانون، لأنه لم يستكمل مدة العضوية التى نص عليها قانون الصحافة.