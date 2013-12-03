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مراقب آثار طرابلس : إعادة بناء وترميم ضريح “مراد آغا” بعد استقرار الظروف الحالية

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مراقب آثار طرابلس : إعادة بناء وترميم ضريح “مراد آغا” بعد استقرار الظروف الحالية مراقب آثار طرابلس : إعادة بناء وترميم ضريح “مراد آغا” بعد استقرار الظروف الحالية

ضريح “مراد آغا”

تسعى مصلحة الآثار الليبية بالتنسيق مع مجلس المحلي تاجوراء وجهاز المدن التاريخية إلي إعادة بناء وترميم ضريح “مراد آغا الأثري” الذى تم تفجيره من قبل مسلحين مجهولين شهر نوفمبر الماضي .

ويعود الضريح للقائد العثماني “مراد آغا” والذي شيد في الفترة ما بين 1551 و1553م، وقد تم تفجيره بعبوة ناسفة شهر نوفمبر الماضي من قبل مجهولين.

وقال مراقب آثار طرابلس جمعة السيفاو قرصع في تصريح له ، اليوم الثلاثاء ، إن المصلحة بصدد وضع التصورات لعملية إعادة البناء والترميم.

وأضاف قرصع أن هذه العملية لا يمكن القيام بها قبل أن تستقر الظروف الحالية تجنبا لإعادة تخريبه مرة أخرى، مشيرا إلي أن نفس الأمر ينطبق على الأماكن الأثرية الأخرى التي تم هدمها.

وأكد قرصع أن ما وصفها بأعمال التخريب مرفوضة شرعا وقانونا ، موضحا بأن ضريح مراد آغا لا يأتيه زوار ولا تقام عليه مزارات مثل باقي الأضرحة.

أ ش أ

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