وزير الاستثمار يفتتح توسعات نوفوتيل مطار القاهرة بتكلفة 95مليون جنيه

افتتح أسامة صالح، وزير الاستثمار، والمهندس عبدالعزيز فاضل، وزير الطيران المدنى، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، أمس الاثنين، مشروع التوسعات الجديدة بفندق نوفوتيل مطار القاهرة المملوك للشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى (آشتى)، حيث أقيم مشروع التوسعات بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 95.5 مليون جنيه.

وقال محمد شفيق، رئيس الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى (اشتى)، إن التوسعات تعد نقلة نوعية مهمة بالنسبة للفندق، كما يمثل المشروع إضافة جديدة للطاقة الفندقية داخل القاهرة، حيث يشمل مبنى جديد ملحق بالفندق الأصلى يضم 114 غرفة وجناحاً، مصممة وفقاً لأحدث المعايير العالمية ومزودة بالتجهيزات والخدمات العصرية ووسائل تكنولوجية حديثة.

وأكد رئيس آشتى الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد عصب عمليات التشغيل، من خلال توفير الخدمات الملائمة للعاملين بالفندق، فى الطابق المعد خصيصا لذلك بمبنى الملحق الجديد، لتحقيق الراحة النفسية وخلق بيئة عمل مشجعة.

وقال فيليب تراب الرئيس التنفيذى للعمليات أكور: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع الشركة العربية للفنادق والسياحة، خاصة أنها بدأت عام 1981، وكان فندق مطار القاهرة هو أول تعاقد لشركة أكور خارج أوروبا". وأضاف السيد تراب قائلا: "تبذل الشركة قصارى جهدها، وتستغل كل ما لديها من خبرات وطاقات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة للنزلاء".

جدير بالذكر أن الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى (آشتى)، المالكة لفندق نوفوتيل مطار القاهرة، هى شركة مساهمة مصرية يبلغ رأسمالها المصرح به 250 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 140 مليون جنيه، وتسهم فيها الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بنسبة 71.3%، وشركة ميناء القاهرة الجوى بنسبة 17.1%، وبنك الاستثمار العربى بنسبة 11.6%.