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الاتحاد العربي لنقابات عمال النقل والبريد والاتصالات يعقد مؤتمرا استثنائيا غدا

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الاتحاد العربي لنقابات عمال النقل والبريد والاتصالات يعقد مؤتمرا استثنائيا غدا الاتحاد العربي لنقابات عمال النقل والبريد والاتصالات يعقد مؤتمرا استثنائيا غدا

جبالي المراغي نائب رئيس اتحاد العمال

قرر أعضاء الاتحاد العربي لنقابات عمال النقل والبريد والاتصالات عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد غدا الأربعاء في القاهرة لدراسة المشاكل التي تواجه العمال في تلك القطاعات.

وأوضح جبالي المراغي نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال النقل البري إن المؤتمر الذي سيعقد فى القاهرة غداً يأتي بشكل استثنائي بعد الاستيلاء على مقر الاتحاد في ليبيا من جماعات ليبية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتخذ المؤتمر قرارا بنقل الاتحاد العربي إلى القاهرة للعودة لممارسة أعماله ونشاطه.

وأشار المراغي إلى أن القيادات العمالية العربية التي تشارك في المؤتمر تسعى إلى مواجهة محاولة بعض النقابات المستقلة والتي تحاول تفكيك الاتحاد وإثارة مشاكل في المواقع العمالية المختلفة، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم اتخاذ عدة قرارات لحماية العمال وضمان الحفاظ على حقوقهم المشروعة سواء بتعديل التشريعات العمالية أو تطوير عمليات التدريب المهني والفني.

وشدد رئيس نقابة عمال النقل البري على ضرورة العمل على مواجهة الأزمات التي تواجه العمال العرب في المرحلة الحالية، مناشدا الحكومات بسرعة اتخاذ قرارات لتحسين أوضاع العمال في مختلف القطاعات ومواقع العمل.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ، ورجب معتوق الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعويدات خلف الله الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النقل والبريد والاتصالات، وعدد من القيادات النقابية في الدول العربية.

أ ش أ

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