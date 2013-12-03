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راهبات معلولا نقلن إلى منطقة يبرود شمال دمشق

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راهبات معلولا نقلن إلى منطقة يبرود شمال دمشق راهبات معلولا نقلن إلى منطقة يبرود شمال دمشق

نقلت 12 راهبة اقتادهن مجموعة مسلحة من دير مار تقلا فى بلدة معلولا المسيحية الأثرية فى ريف دمشق، إلى منطقة يبرود القريبة منها، بحسب ما أفاد السفير البابوى فى دمشق ماريو زينارى اليوم الثلاثاء.

وقال السفير أن "الراهبات ال12 ارغمتهن مجموعة مسلحة على ترك الدير بالقوة، واللحاق بهذه المجموعة على الطريق إلى يبرود"، البلدة التى يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وتقع على مسافة 20 كلم إلى الشمال من معلولا.

وأضاف السفير زينارى "اعتقد أن الراهبات موجودات فى يبرود".وان الراهبات هن فقط اللواتى اقتدن إلى خارج الدير، وان الميتم التابع له كان خاليا من الأطفال.

وقال زينارى "الايتام اجلوا من الدير منذ زمن طويل لان الوضع كان سيئا جدا"، مضيفا انه "حاليا ثمة معركة شرسة فى معلولا، ومن الصعب الحصول على معلومات دقيقة".
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