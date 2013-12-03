مصمم " Burberry".. يتفوق على نفسه

يمكن القول إن Christopher Bailey "كريستوفر بيلي" مصمّم دار "بيربيري" قد تفوّق على نفسه في مجموعته الجديدة Burberry Prorsum Pre-Fall 2014، التي قدّمها للجمهور، قبل بضعة أيام. لقد جمع هذا المصمّم في سلته كلّ ما تهواه المرأة الأنيقة وما تتوق إليه، ونجح في توظيف الرفاهية والرقي مع الأنوثة والغموض، ومزج ذلك كلّه في قالب حداثيّ ومعاصر، ما جعل النتيجة سلسلة رائعة من الثياب والاكسسوارات التي لا تقبل المنافسة. وقد قوبلت هذه المجموعة بكلمات الإعجاب والإطراء، ووصفها البعض بحلوى الكاندي اللذيذة، التي تذوب في الفم، فيما أطرى آخرون حساسيّة هذا المصمّم نحو الأنسجة، وبراعته في رسم كثير من الطلات، التي تتناغم فيها الأشكال الهندسية والنقوش الرائقة والتطريزات الجميلة. وربما أثارت الرسوم التجريدية والنقوش الغريبة اهتمام الجمهور، إلا أن جاكيتات الفرو كانت أكثر الأشياء غير المتوقعة من هذا المصمّم. ويمكن أن نلاحظ أيضاً هذه التوليفة الذكية بين الخطوط الرجالية الحادّة والأنثوية المفرطة في الرقة. وتكمن قوة المجموعة في بساطتها الأليفة وسحرها الراقي وتنوّع خاماتها، بحيث ظهرت هذه العناصر في الأكمام المصنوعة من فرو الثعالب والبطانات الملونة، التي تخفي الغموض والزخارف الجلدية والرسوم التجريدية وحوار الأنسجة. أما الألوان فقد اتجهت بشكل عام نحو الظلال الداكنة، مع كثير من التدرّجات المتداخلة وألوان الأزرق الباستيلي ورشات من اللون الذهبي الذي يجعل من هذه الثياب من أرقى ما ستشهده أسواق الموضة في العام المقبل.

وإليك بعضاً ممّا قدمته Burberry Prorsum لامرأة عام 2014، حيث ستلاحظين التركيز على الحقائب ذات الحجم المتوسط والأحذية الداكنة المرتفعة الساق (بوت)، مع كثير من الأحذية المفتوحة ذات الكعوب العالية: