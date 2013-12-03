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وزير الشباب يفتتح دورى مراكز الشباب السبت المقبل

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وزير الشباب يفتتح دورى مراكز الشباب السبت المقبل وزير الشباب يفتتح دورى مراكز الشباب السبت المقبل

يفتتح المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، السبت المقبل، دورى مراكز الشباب والذى يبدأ بمباراة مركز شباب المعصرة ومركز شباب 15 مايو وبحضور لجنة الإشراف على البطولة برئاسة المهندس مازن مرزوق والمهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصرى.

ومن جانبه، أعلن المهندس خالد عبد العزيز أن البطولة تقام على الملاعب القانونية على مدار 6 أشهر تبدأ من ديسمبر 2013 وحتى مايو المقبل بمشاركة حوالى 13 ألف شاب يمثلون 450 فريقا سيتنافسون فى 4260 مباراة فى 27 محافظة، وتقام البطولة على مجموعتين بكل محافظة على حدة.

وأوضح أن نظام احتساب نقاط مباريات كل فريق وحصوله على ألف جنيه مقابل كل نقطة ستجعل جميع الفرق متنافسة بجدية حتى المباريات النهائية، فضلاً عن حصول الفريق الفائز بالمركز الأول بالبطولة بكل محافظة على مائة ألف جنيه، والمركز الثانى على 75 ألفا، والثالث على50 ألفا، والرابع على 15 ألف جنيه.

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