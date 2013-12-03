حفل Shah Rukh Khan في دبي يخيب الآمال

أحيا نجم بوليوود Shah Rukh Khan يوم الأحد حفلاً كبيراً في دبي، بمناسبة العيد الوطني، وبمناسبة فوز دبي بتنظيم "إكسبو2020".

وقد شاركه الحفل الذي أقيم في مدينة دبي الرياضية Madhuri Dixit-Nene, Deepika Padukone, Jacqueline Fernandez وYo Yo Honey Singh.

تجاوز عدد الحضور الـ 18 ألف شخص، بينما بلغ عدد البطاقات التي بيعت أقلّ من ذلك بكثير. وقد بدا واضحاً غياب الأمن، ما أدى إلى تدافع بين الجمهور، إذ وصلوا إلى أسفل المسرح مباشرة، وحجبوا الرؤية عن مقاعد الـ"VIP" والشرفات.

ولم تستطع الشاشة الصغيرة التي وضعت تعويض الجمهور عن الصور التي حجبت، ما أدّى إلى تململ الحضور، لا بل انسحب البعض منهم قبل نهاية الاحتفال، الذي استمرّ 4 ساعات.

الكثير من الحضور عبّروا عن استيائهم من غياب الأمن، مشدّدين على أن خيبة أملهم كانت بسبب انتظارهم نجمهم المفضل، لكنّ كلّ ما شاهدوه كان شاشة صغيرة، وما سمعوه لم يكون غير صوت غير واضح.

Shah Rukh Khan الذي ظهر على المسرح، بعد مرور ساعة من بداية الاحتفال عايد الشعب الإماراتي بالعيد الوطني، وأشعل المسرح رقصاً وغناء.

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