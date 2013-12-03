زوائد القولون إهمال أم أورام

قد يصاب البعض بالذعر عند سماع أن لديه زوائد بالقولون، فقد يعتقد البعض أنها البداية للإصابة بالأورام الخبيثة بالقولون، ولكن ما هى أسباب الإصابة بزوائد القولون؟ وهل هى تحدث نتيجة للإهمال أم بالفعل هى أورام بالجسم؟

أكد الدكتور محمد مدحت، استشارى أمراض الباطنية والجهاز الهضمى والكبد، أن زوائد القولون هى حالة مرضية تحدث كأحد مضاعفات التهابات القولون المزمنة، وهى تحدث نتيجة لإهمال المريض لعلاج القولون الملتهب نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة.

وأشار دكتور مدحت إلى أن ظهور مثل تلك الزوائد هو عامل خطورة لا يجب إغفاله، بل يجب التعامل معه بأهمية كبيرة، لأنها فى بعض الحالات وليس جميعها قد تتحول تلك الزوائد إلى أورام بالجسم.

وأوضح دكتور مدحت أن الزوائد القولونية تحدث نتيجة لعدم تلقى العلاج المناسب للقولون، كما قد تحدث نتيجة لوجود استعداد شخصى لدى المريض بتكون تلك النتوءات لديه.

وأضاف أنه من الصعب تحديد وجود مثل تلك الزوائد بالكشف الإكلينيكى المعتاد، وإنما يتم كشفها عن طريق إجراء منظار للقولون، مشيرا إلى أنه قد تظهر بعض الأعراض التى تدل على وجود التهابات فى القولون، والتى من بينها الانتفاخات، ووجود صعوبة فى عملية الإخراج، بالإضافة إلى الألم المستمر فى منطقة القولون أسفل البطن.