مجلس إدارة "ميدتاب" يقرر تحويل 4 من العاملين للتحقيق

علم "اليوم السابع" أن مجلس إدارة شركة "ميدتاب" قرر فى اجتماعه، أمس، تحويل 4 من العاملين بالشركة لإجراء تحقيق فورى حول طرد رئيس الشركة المهندس طارق الحديدى أول أمس من مكتبه والمطالبة بعزله.

وقال عدد من العاملين، اليوم، إنهم يواصلون اعتصامهم داخل مقر الشركة، لمنع دخول رئيس الشركة لارتكابه العديد من التجاوزات فى حق العاملين وسوء معاملتهم، واستخدام ألفاظ نائية فى التحدث معهم، مما أثار حفيظة العاملين.

وأكد العاملون إصرارهم على ضرورة قيام وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، بعزل المهندس طارق الحديدى رئيس الشركة الحالى، وتعيين رئيس جديد للشركة، وأنهم لن يغادروا الشركة إلا بعد الاستجابة لمطالبهم وتغيير رئيس الشركة، ولن يسمحوا له بالدخول.

وكان العاملون بالشركة قد اتهموا المهندس طارق الحديدى باستخدام ألفاظ نائية فى التحدث معهم، وقيامه بإلغاء عدد من المشروعات، والتى كان من المستهدف أن تدر إيرادات كبيرة للشركة، مما كان له بالغ الأثر على تراجع إيرادات الشركة وأرباحها، وتأثيره المباشر على العاملين.

وكان العاملون بشركة "ميدتاب" قد قاموا بطرد رئيس الشركة المهندس طارق الحديدى، أمس، من مكتبه، بسبب تجاوزه مع العاملين، وتعاملهم بشكل غير لائق منذ استلامه الشركة فى يناير 2013".

ويسهم بشركة "ميدتاب" عدد من الشركات والبنوك الكبرى، من بينها شركة إنبى، والتى تصل حصتها إلى 19.6%، وبتروجيت بحصة تصل 40.47%، والبنك الأهلى بـ14.38%، وبنك مصر 10%، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية 15.63%".