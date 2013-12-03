مثقفون وفنانون ينعون “الفاجومي ”

نعى عدد من مثقفين وفنانين الوطن العربي الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم الذي وافته المنية اليوم عن عُمر يناهز الـ84 عامًا، مشيرين إلى مدى تأثيره وتأثير كلمته في وجدان الشعب المصري والوطن العربي، حيث أعرب الفنان محمود حميدة وآسر ياسين وشريهان ورامي عياش ومحمد كريم ولطفي لبيب وإليسا عن حزنهم لرحيل الفاجومي .

وتقول الفنانة شريهان في نعي الفاجومي : في رحمة الله وسلامة, يا من كنت للمصري صوتاً وكلمة حق, ستحزن وتبكي عليك, جميع المشاعر وكل المعاني وليس فقط المصري الإنسان.

أما الإعلامية ليليان داوود ”وداعًا أحمد فؤاد نجم، مع كل لقاء من ملعب الصفا، إلى مهرجانات بيت الدين، إلى اللقاءات الأخيرة في القاهرة، كنا ولا زلنا نتسابق لحفظ أشعارك” .

ونعته الإعلامية وفاء الكيلاني عبر موقع تويتر قائلة : رحم الله الطيب “عاشق بهية ” أحمد فؤاد نجم وغفر له وجعل مثواه الجنة .. من مثلك لايموت أبدًا ذكراك باقية بقاء السنين ، رحم الله الطيب ” أحمد فؤاد نجم وغفر له .

كتب الشاعر عبد الرحمن يوسف عبر صفحته على تويتر :”رحم الله قيثارة مصر الاستاذ أحمد فؤاد نجم.. عزائي لأسرته ولمحبيه ولمصر كلها”.

ويقول الكاتب علاء الأسواني : ” رحل نجم الشاعر العظيم .. نموذج للمناضل الشجاع الصلب .. أحد آباء الثورة المصرية .. عاش ومات على العهد والمبدأ .. رحمه الله بقدر ما اخلص لفنه ووطنه ” .

ونعى الكاتب بلال فضل الفاجومي قائلًا : ”الله يرحمك يا عم أحمد، في الجنة ونعيمها بإذن الله”، كما نعى مدير دار ميريت للنشر محمد هاشم، الشاعر الكبير، والذي كان من أصدقائه المقربين ” .

وأعربت الفنانة محسنة توفيق عن حزنها لرحيل نجم قائلة : “ صدمنى بقوة خبر رحيل شاعرنا العظيم أحمد فؤاد نجم اعتصر قلبى الألم هناك من نظن أنهم باقون معنا لأنا لانتصور فراقهم ,وداعا ياغالى على قلب مصر ” .

وكتب الإعلامي معتز مطر قائلًا: “أحمد فؤاد نجم ينتقل إلى رحاب الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا، وإنا لفراقه لمحزونون”.

أما مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي : “عمال وفلاحين وطلبه، يودعون اليوم صوتهم العفي النقي الجسور.. وداعا شاعر الشعب أحمد فؤاد نجم”.