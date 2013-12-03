العالم سيحتاج إلى 70 % زيادة فى انتاج الغذاء لإطعام سكانه بحلول عام 2050

أكد تقرير صادر اليوم الثلاثاء – عن برنامج الامم المتحدة الانمائى وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بالاشتراك مع البنك الدولى ومعهد الموارد العالمية – أن العالم سيكون بحاجة الى زيادة انتاجه من الغذاء بما تصل نسبته الى 70 % وذلك لسد الفجوة الغذائية والقدرة على اطعام سكانه بحلول عام 2050 والذين سيصل تعدادهم حينها حوالى 6ر9 مليار نسمة .

وشدد التقرير على أن العالم سيواجه تحديا كبيرا فى هذا الخصوص لتلبية الاحتياجات الانسانية وتجاوز الفجوة بين مايحتاجه وماهو متاح حاليا ، وطالب بالعمل بسرعة من أجل خلق الفرص لزيادة الانتاج بالارياف الفقيرة والمهمشة ، وكذلك العمل للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ومراعاة وضع الغابات وزيادة انتاج المحاصيل والثروة الحيوانية .

وقال التقرير إن الغلال ستكون بحاجة ايضا الى زيادة فى انتاج محاصيلها بما تصل نسبته الى 32 % خلال العقود الاربعة المقبلة ، ولفت الى أن اهدار اكثر من 3ر1 مليار طن من الاغذية سنويا تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار تضع ضغوطا اضافية كبيرة على الموارد العالمية الغذائية وكذلك تتسبب فى خسائر اقتصادية كبيرة .

وطالب التقرير ببذل جهود عالمية من اجل تحسن التربة وادارة المياه وتحسين المراعى الانتاجية وإستخدام الاراضى منخفضة الكربون ، وحث دول العالم بشدة الى اتخاذ كافة الاجراءات والتشريعات القانونية الكفيلة بعدم تحويل الاراضى الزراعية الى استخدامات اخرى خاصة وأن صور الاقمار الصناعية تؤكد وجود انخفاض مستمر فى مجموع مساحات الاراضى الزراعية واهدار ملايين الهكتارات من الغابات .

أ ش أ