تظاهر طلاب “ضد الإنقلاب” بجامعة المنصورة‎

تظاهر المئات من طلاب “ضد الإنقلاب” والتى أسسها طلاب الإخوان من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بجامعة المنصورة تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية في “أسبوع الرجولة موقف لدعم صمود المرأة المصرية” وخرجوا عقب صلاة الظهر من مساجد كليات “الهندسة والطب والعلوم” حيث تجمعوا أمام كلية الهندسة وطافوا أرجاء الحرم الجامعى.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها “الإنقلاب هو الإرهاب – الكرامة حق والحرية حق والعدل حق – لا للإعتقالات وعودة تكتيم الأفواه وتكبيل الحريات – عودة العسكر إلي ثكنتاتهم أفضل لحماية الأمن الوطني المصري”.

وقام الطلاب بكتابة الجرافيتى المسىء للشرطة والجيش على مبانى الجامعة.